Perugia: scritte in sede Fdi, Prisco, ‘un atto di violenza che non ci intimidisce’

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “Imbrattare con scritte ingiuriose la sede di un partito politico non è configurabile come libertà d?espressione, né come espressione di conflittualità politica e neppure, va detto, denuncia particolare intelligenza da parte degli autori: è soltanto un gesto vile, certamente un reato. Ma questo atto di violenza non ci intimidirà. Continueremo, con determinazione ancora maggiore, a lavorare per il territorio e per l?Italia”. E’ quanto scrive sui social il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, coordinatore regionale di Fratelli d?Italia, commentando gli atti vandalici di cui è stata fatta oggetto la scorsa notte la sede di FdI Umbria a Perugia.