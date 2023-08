Prendeva il RdC ma viveva in casa popolare e viaggiava in BMW (con cui aveva ucciso due donne)

StrettoWeb

Una storia assurda, surreale e per questo diventata virale sul web, a maggior ragione in un momento in cui dell’argomento si parla tanto. Una vicenda che fa capire, però, in che direzione si stesse andando con questo strumento, il reddito di cittadinanza, su cui fioccavano i mancati, dovuti e necessari controlli. La storia in questione proviene da Treviso e protagonista è una coppia che percepiva il reddito, ma che viveva in alloggio popolare e viaggiava anche in BMW, la stessa auto che un anno fa ha provocato un incidente mortale.

A scoprire il “trucco” è stata la Guardia di Finanza. La proprietaria dell’auto è stata denunciata per il reato di falsità ideologica, non avendo dichiarato di possedere l’auto, una BMW 3 Coupé, utilizzata dal compagno. Questa auto, tra l’altro, a marzo 2022 ha provocato un incidente mortale costato la vita a due donne sempre nella zona del Trevigiano. La macchina era stata acquistata a gennaio 2022 da parte della donna, che già allora risultava percettrice del reddito. La pena, inizialmente fissata in 9 mesi di reclusione, è stata sospesa e commutata in una multa di 20.250 euro, che la donna dovrà pagare proprio attraverso il reddito.