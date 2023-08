Pd: Schlein, ‘non sono preoccupata da possibili divisioni, siamo uniti nelle battaglie’

StrettoWeb

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Io non sono preoccupata da quello che succede nel Partito democratico perché siamo impegnati a fare delle battaglie che sono comuni per tutti, sulla sanità, sui salari, sulla scuola, sulle infrastrutture. A giugno abbiamo lanciato delle campagne che hanno compattato il partito e ce la stiamo mettendo tutta. C’è molta strada da fare per cambiare le cose, ma mi sarei preoccupata se non ci fosse stata qualche resistenza”. Lo dice Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, a Il Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta intervistata da Agnese Pini.