Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Il Pd non farà mai polemiche insensate con le altre forze di opposizione per andare a rubarsi uno zero virgola nel sondaggio della prossima settimana. Ma massima collaborazione come abbiamo fatto sul salario minimo e come possiamo fare su sanità, scuola, Pnrr. Questo è lo spirito”. Così Elly Schlein alla festa dell’Unità a Reggio Emilia.