Pd: in corso segreteria, ‘mobilitazione sul salario minimo’

StrettoWeb

Roma, 3 ago (Adnkronos) – E’ in corso al Nazareno una riunione della segreteria del Pd convocata da Elly Schlein, in presenza e da remoto, sul tema del salario minimo. Dopo il rinvio votato questa mattina in aula alla Camera, la segretaria dem vuole definire una serie di iniziative sul tema per “continuare la battaglia, mobilitarsi e rafforzare la proposta: non ci sta bene che si voltino le spalle a 3,5 milioni di lavoratori”, viene sottolineato.