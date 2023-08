A Pazzano (RC) la presentazione del libro sulla “Questione meridionale”, ma non del “Sud che si lamenta”

StrettoWeb

Il 31 agosto, alle ore 21.00, sarà presentato a Pazzano (RC), in Piazza Vittorio Veneto, il libro “34% – La storia di una legge per il Sud – La questione meridionale a Bruxelles” di Rosella Cerra e Roberto Longo. Dopo l’evento a Reggio Calabria del 28 agosto nella sede della casa editrice Città del Sole, continuano le presentazioni del testo appena pubblicato e che porta la prefazione del già ministro per il Sud Barbara Lezzi. Un libro che parla di “Sud” e di “Questione meridionale” con una prospettiva del tutto diversa e rivoluzionaria. Non il Sud che si lamenta, ma il Sud che pretende diritti finora negati e nemmeno riconosciuti. È questo il punto centrale del libro.

Pazzano rappresenta un luogo ed un pezzo di quella “storia” che abbiamo voluto evidenziare nel raccontare ciò che eravamo, quello che siamo e quello che potremmo essere. Pazzano è stato anche il luogo nel quale, nel luglio del 2019, abbiamo rilanciato la “Questione Meridionale a Bruxelles”, alla presenza dell’eurodeputata Rosa D’Amato. E un libro che parla di storia e di economia. Di come si è giunti aIla applicazione della clausola del 34% la quale prevede la ripartizione dei fondi dello stato in conto capitale in proporzione al numero della popolazione delle regioni del Sud Italia.

Saranno presenti, oltre gli autori, Cinzia Lamberti, discendente diretta della omonima famiglia che sia a Pazzano, che in tutto il Regio demanio di Stilo, avevano portato avanti una florida attività imprenditoriale in quella che fu definita “la culla della prima siderurgia”. E anche luogo della proto-industria, ove venne costruita la prima fabbrica d’armi del Regno Borbonico, proprio ad opera dei Lamberti. Farà i saluti istituzionali il sindaco di Pazzano Francesco Valenti. Introdurrà e modererà il giornalista e scrittore Giorgio Metastasio. L’evento, supportato dalla Consulta delle Associazioni di Pazzano, è sponsorizzato dall’Associazione Tele Radio Montestella Web ODV.