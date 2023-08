Pavia: era scomparso da giorni, ritrovato senza vita in un appartamento a Trivolzio

StrettoWeb

Milano, 19 ago. (Adnkronos) – Era scomparso nel pomeriggio di giovedì 17 agosto da Motta Visconti, comune dell’hinterland milanese, dopo essersi allontanato da casa con l?auto. Di lui anche i familiari avevano perso le tracce, tanto che la sorella aveva lanciato un appello sui social per ritrovarlo, ma nel pomeriggio di ieri il suo corpo, senza vita, è stato trovato nell’appartamento di una amica a Trivolzio, nel pavese. E’ accaduto a un uomo di 44 anni.

Sul caso stanno indagando i carabinieri di Pavia. Che cosa sia successo all’uomo non è ancora chiaro e gli investigatori mantengono uno stretto riserbo sulle possibili cause della morte. Si dovranno attendere gli esiti dell’autopsia e degli esami scientifici.