Paura nel vibonese: anziano cade in un dirupo, era in cerca di funghi

Disavventura per un anziano nel vibonese che gli è quasi costata la vita: l’uomo, 77 anni, si era recato alla ricerca di funghi ieri mattina. Non vedendolo rientrare a casa, i familiari hanno allora dato l’allarme: le volanti della Polizia di Sera San Bruno sono subito intervenute per mettersi sulle tracce dell’anziano prima del calar del sole. La famiglia ha indicato loro il posto in cui era andato a funghi, località Lacina nel comune di Broganturo. Giunti sul luogo, hanno subito intravisto l’auto dell’uomo parcheggiata sul ciglio della strada e una fitta boscaglia. La Polizia ha battuto l’intero territorio e, tra la vegetazione, hanno sentito alcuni gemiti: il povero 77enne era caduto in un dirupo ed era rimasto incastrato sotto alcuni tronchi che lo avevano schiacciato impedendogli di muoversi. Una volta ritrovato, è stato trasferito al Pronto Soccorso di Serra San Bruno per le cure del caso. L’uomo sta comunque bene, con grande sollievo dei familiari.