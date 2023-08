Paura nella notte a Siderno: in fiamme un food truck

StrettoWeb

Grande paura questa notte nel reggino: un food truck collocato in via delle Americhe.ì, nel comune di Siderno, ha preso fuoco improvvisamente. La coltre di fumo nero ha destato preoccupazione tra i residenti che hanno visto il furgoncino andare in fiamme. Intorno alle 3 di questa mattina è intervenuta quindi la squadra dei Vigili del Fuoco della cittadina per estinguere l’incendio. Un lavoro difficile, dato che le fiamme si sono propagate velocemente e hanno interessato anche le vetrine e l’ingresso di un locale commerciale attiguo. Il pericolo adesso è stato scongiurato, ma le forze dell’ordine si sono attivate per capire la causa che ha scatenato l’incendio.