Paura nel cosentino: evade i domiciliari e brucia l’auto dell’ex compagna

<span;>Un altro episodio di violenza che poteva sfociare in tragedia: un 38enne di Luzzi, in provincia di Cosenza, sottoposto agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti della ex, è stato trasferito in carcere per l’aggravarsi della sua posizione. L’uomo infatti, maltrattava e minacciava l’ex fidanzata: non accettava forse la fine della loro relazione e ha cominciato a stalkerizzarla. Lo scorso 26 luglio, dopo l’ennesimo pedinamento, è stato quindi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Ma a poco è valsa la condanna a contenere tutta la sua frustrazione: il 17 agosto, quando i Carabinieri si sono recati presso la sua abitazione per il controllo di prassi, l’uomo è sparito nel nulla. Violando i domiciliari, è scappato a Taverna di Montalto Uffugo, a casa di un’amica dove alloggiava l’ex convivente: qui ha spaventato le figlie minori della conoscente e ha dato fuoco alla vettura della ex parcheggiata nel cortile di casa. La donna quindi ha denunciato nuovamente il 38enne il quale, dopo una breve fuga, è stato rintracciato a Paola e arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Rende.