Paura in Calabria: ragazza minaccia di gettarsi dall’edificio scolastico

Grande spavento nella tarda serata di ieri a Saracena, in provincia di Cosenza. Una ragazza ha infatti cercato di gettarsi dal tetto dell’istituto comprensivo della cittadina. A lanciare l’allarme alcuni passanti che hanno visto la figura sopra l’edificio: sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari, i Carabinieri della stazione locale, la Polizia Provinciale e i soccorsi, tutti pronti a procedere in caso di necessità. Ancora sconosciute le cause che hanno spinto la giovane a tentare il terribile gesto ma, grazie all’intervento di un familiare, la situazione si è risulta nel migliore dei modi: la ragazze, dopo una lunga trattativa con il soggetto in questione, è stata infatti afferrata e tratta in salvo. La comunità di Saracena può ora tirare un sospiro di sollievo.