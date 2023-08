Paura in Calabria: auto in transito prende fuoco sulla ss106

StrettoWeb

Momenti di tensione questa mattina nel territorio di Cassano all’Ionio: una vettura con a bordo 4 persone provenienti dalla Puglia, ha preso fuoco mentre era in transito. L’incendio è avvenuto sulla costa jonica, tra la statale 534 e la ss106 al bivio per i Laghi di Sibari. Fortunatamente i 4 turisti, nonostante le fiamme, sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti la Polstrada, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno estinto il rogo. La vettura è andata completamente distrutta: sono in corso gli accertamenti del caso per capire la dinamica che ha portato all’incendio. Sulla carreggiata si sono registrati rallentamenti e viabilità limitata.