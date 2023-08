Partita al Granillo in onore di Vialli, l’appoggio dell’Ufficio Sport Turismo e tempo libero

StrettoWeb

“Il 22 agosto è una data importante per l’Ufficio Sport Turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova. Ricorre il primo anno di “servizio” da quando sono stato nominato direttore di questo Ufficio assieme ad altri membri. In questo primo anno è stato fatto tanto e abbiamo portato avanti il programma presentato a settembre scorso al nostro arcivescovo mons. Fortunato Morrone che ha creduto in me e nel lavoro di questo ufficio e di tutto il gruppo invitandomi spesso ad andare avanti e incoraggiandomi”. Comincia così la nota di Don Giovanni Zampaglione, direttore dell’Ufficio

“Nel programma portato avanti in questo primo anno si è cercato di lavorare in sinergia con i diversi uffici di curia le scuole (è proprio in questi luoghi che si raggiungono i giovani e le famiglie…) e le parrocchie. Vogliamo sottolineare – sostengono all’unisono i membri dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova e don Giovanni Zampaglione – che l’obiettivo di questo ufficio è quello di portare avanti una pastorale dove bisogna mettere al centro Gesù Cristo e di far ruotare tutto attorno a Lui che è Via, Verità e Vita. Mi permetto di citare Papa Francesco (faccio mie le sue parole) che dice che nella vita nulla è gratis. Tutto si paga. Solo una cosa è gratis: l’amore di Gesù. Allora con l’amore di Gesù e con la voglia di camminare, camminiamo nella speranza”.

L’ufficio di sport turismo e tempo libero al fianco della partita in onore di Vialli al Granillo

“L’ufficio di sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova in occasione dell’evento che si terrà domenica 10 settembre sarà a fianco della Nazionale Azzurri per l’evento di “THE LEGEND GIANLUCA VIALLI”. È una gioia per noi collaborare per qualcosa di importante e per la città sarà un ritorno d’immagine. Altrettanto importante è lo scopo benefico: quello di pensare ai bambini autistici…”.

“Per me – continua Don Zampaglione – Vialli è stato un campione. In campo: ha giocato anche nella mia seconda squadra del cuore, la Juve. Lottava su ogni pallone, un leader. Nella vita: è stato anche un lottatore. Nonostante la malattia ha lottato sempre fino alla fine…Vialli ci offre un messaggio forte: non arrendetevi mai… Lottate e andate avanti… e soprattutto dite agli altri: Ti voglio bene!!!. GRAZIE GIANLUCA VIALLI PER IL TUO ESEMPIO. A ME NON RIMANE CHE INVITARVI A PARTECIPARE A QUESTO EVENTO BENEFICO E DI SPERANZA…..SURSUM CORDA SEMPER”, conclude Don Zampaglione.