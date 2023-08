Parte da Roccalumera la campagna estiva di Fratelli d’Italia nella provincia di Messina

StrettoWeb

”L’Italia torna vincente” è lo slogan scelto da Fratelli d’Italia per la campagna estiva che interesserà oltre 250 piazze italiane, per parlare con i cittadini di quanto è stato fatto dal governo Meloni e per illustrare quali saranno le azioni future.

Nella provincia di Messina si partirà da Roccalumera il 19 agosto, a confermarlo è Biagio Gatto, Coordinatore del locale Circolo di Fratelli d’Italia, che chiama a raccolta Militanti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia e di Gioventù Nazionale, dalle 18:00 alle 20:00 sul Lungomare C. Colombo (ndr. nello spazio antistante il Main Palace Hotel) alla presenza dei vertici regionali e provinciali nonché della deputazione nazionale e regionale del Partito, per distribuire depliant informativi sulle principali azioni intraprese dal Governo Meloni a poco meno di un anno dal suo insediamento.

“Una modalità semplice e leggera, l’ha definita la Sen. Ella Bucalo, Commissario provinciale di Fratelli d’Italia, segno tangibile della presenza del Partito sul territorio, utile per raccontare ai cittadini la verità sui contenuti dei provvedimenti sinora adottati dal Governo di centrodestra, dell’aumento del lavoro, della disoccupazione ai minimi storici, degli aiuti concreti per i più deboli, dell’aumento delle pensioni minime, del “fisco amico”, dell’alleggerimento delle tasse, della giustizia, della maggiore credibilità in campo internazionale, della lotta alla criminalità”.

“Noi di Fratelli d’Italia siamo sempre vicini ai cittadini, dichiara l’On. Elvira Amata, Deputata e Assessore regionale, nonché Commissario provinciale del Partito della Meloni a Messina, approfittiamo anche della pausa estiva per incontrarli, stare con loro in piazza e parlare di quanto è stato fatto, dei numeri record che sta vivendo il turismo nella nostra Isola ed in tutta Italia in generale e delle azioni che si intende intraprendere per il futuro”.

“Erano in tanti a scommettere contro di noi e contro l’Italia, afferma il parlamentare regionale Pino Galluzzo, ma dopo soli nove mesi di governo, Giorgia Meloni ha smentito tutti. Stiamo dimostrando di saper essere all’altezza, di aver intrapreso la strada giusta e, a Palermo come a Roma, stiamo lavorando per trovare le giuste soluzioni ai problemi dei cittadini”.