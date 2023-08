“Parcheggi selvaggi”, il sindaco di Castrolibero al Prefetto: “maggiori controlli durante le partite del Cosenza”

StrettoWeb

Di seguito la lettera indirizzata al Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, da parte del sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, sulla questione “parcheggi selvaggi” in vista dei match del Cosenza. “In occasione delle partite, soprattutto di cartello, che si giocano allo stadio San Vito-Marulla – si legge nella nota– un numero incontrollato di autovetture utilizzano come parcheggio, irregolare e indiscriminato, le strade del Comune di Castrolibero adiacenti lo stadio. A tal proposito in concomitanza delle manifestazioni sportive presso lo stadio San Vito Marulla di Cosenza, si comunica che a partire da sabato 19 agosto 2023, la prima di campionato del Cosenza calcio in casa, sarà cura della Polizia municipale di questo Ente a regolamentare la viabilità e la sosta dei veicoli durante il suddetto evento e anche per le successive manifestazioni sportive”.

L’accorato appello del sindaco di Castrolibero fa seguito a quello del 20 maggio scorso, ottenendo anche una risposta dall’Ente ma non abbastanza efficace. Il Primo Cittadino infatti aggiunge che “qualora ne ricorressero gli estremi si procederà ad applicare quanto previsto dal codice della strada”. Greco fa cenno anche ad un’altra questione: “si fa presente altresì il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, che molto spesso assumono comportamenti fastidiosi nei confronti degli automobilisti e di coloro che parcheggiano la propria auto per andare allo stadio. Costituiscono di fatto un potenziale pericolo per l’ordine pubblico“.

“Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, mi permetto di chiederLe, compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi, un maggior controllo sulle vie comunali Mattia Preti – E. Kant – Marchesato – Rendano prospicienti lo stadio San Vito Marulla, ad iniziare da domani. In tal modo – conclude – l’attività di ordine pubblico si concretizzerebbe anche come sostegno e supporto al personale della Polizia municipale in servizio di viabilità”.