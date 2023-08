Panariello e Masini, grande successo per la prima del Teatro dei Ruderi a Diamante

StrettoWeb

Grande successo per la prima del Teatro dei Ruderi di Diamante

con il duo Panariello – Masini che ha letteralmente incantato il

pubblico della riviera dei Cedri con uno spettacolo emozionante e

divertente meritando a fine show la standing Ovation. “Lo strano

incontro” tra i due toscani ha inaugurato la ricca stagione estiva

2023 del Teatro dei Ruderi, che già da subito ha presentato due

colossi dello spettacolo dal vivo. Panariello e Masini hanno fatto

scatenare gli spettatori, presenti in massa, per oltre due ore di

musica d’autore e sketch comici, un abbinamento strano ma vincente,

difatti il duo è risultato originale e senza precedenti. I due artisti

non hanno fatto mancare l’affetto verso la nostra terra dimostrandosi

intenditori anche di molte tradizioni e usanze.

La prima data dei

Ruderi rientra nella rassegna del Tirreno Festival, con la rigorosa

direzione artistica di Alfredo De Luca e realizzata con il patrocinio

del comune di Diamante, il cofinanziamento della regione Calabria e la

stretta collaborazione di Publiepa Srl ed E20. Prima della messinscena

il direttore artistico Alfredo De Luca ha premiato gli artisti con il

riconoscimento targato Teatro dei Ruderi come “Miglior spettacolo

comico-musicale 2023”. Anche l’amministrazione comunale di Diamante non ha fatto mancare il suo sostegno, il Vicesindaco Pino Pascale ha omaggiato al duo toscano i quadri dei murales più rappresentativi della città. A Panariello e Masini va anche il premio ambasciatori GAL Riviera dei Cedri, rappresentati dal direttore Domenico Amoroso e dal vicepresidente Luigi Salsini, a dimostrazione di una forte partnership nata per la valorizzazione territoriale con eventi unici. Infine conclude De Luca : “Aver creato tante sinergie è frutto del lavoro svolto in questi anni, partire bene è fondamentale ma bisogna lavorare tanto per continuare su questo percorso”. Appuntamento adesso con i prossimi spettacoli che si svolgeranno nell’area Archeologia di Cirella Antica, il prossimo 8 agosto arriva Geolier con il soldout record.