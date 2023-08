Palmi, successo per lo spettacolo organizzato dalla Compagnia dei Mastroni

StrettoWeb

Un evento che ha visto la presenza di oltre 1.000 persone presso l’anfiteatro di Palmi, protagonista la Compagnia dei Mastroni che ha incantato il pubblico con lo spettacolo Shrek il Musical e la solidarietà dell’Associazione Reggina Chrisma rappresentata dal Presidente Giovanni Palermo e dal Consigliere Comunale Mario Cardia.

“Una sinergia nata nei mesi scorsi – afferma il Presidente Giovanni Palermo – la compagnia teatrale rappresentata da Antonio Gelardi ha donato nei mesi scorsi 2 carrozzine per disabili all’associazione, dimostrando grande sensibilità ma soprattutto un cuore grande verso i più bisognosi. Da rappresentante legale dell’associazione non posso che esserne orgoglioso”, ha dichiarato Giovanni Palermo. Ospite dell’evento il Consigliere Comunale Mario Cardia, che ha dichiarato: “Ringrazio la Compagnia Teatrale per l’invito e per questa splendida iniziativa, permettetemi però’ di ringraziare l’amministrazione di Palmi, il Sindaco Ranuccio, l’Assessore al turismo Magazzu’ ed il consigliere delegato agli spettacoli Roberto Filippone per questa straordinaria estate Palmese, quest’anno sono stati i reggini a spostarsi in Provincia e Palmi è’ stata di gran lunga la meta preferita, merito di una programmazione oculata che ritengo doveroso evidenziare”.