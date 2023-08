A Palmi è tutto pronto per la Partita del Cuore: ospite speciale un ex calciatore del Milan di Sacchi

StrettoWeb

Il 13 Agosto alle ore 18:30 presso il Campo sportivo “Lo Presti” di Palmi si terrà la partita tra la nazionale calcio Fede, Speranza e Carità e la squadra “Forze Sociali” organizzata dall’Associazione Fede, Speranza e Carità in collaborazione con il comune di Palmi. Due giornate all’insegna della solidarietà e dell’aggregazione, madrina della manifestazione Alma Manera, sostenitrice attiva dell’associazione sin dalla sua fondazione; ospite speciale l’ex calciatore della nazionale italiana Daniele Massaro.

Nelle giornate del 12 e 13 Agosto, inoltre, l’associazione s’impegna a donare alla famiglie meno fortunate dei pacchi alimentari contenenti prodotti di primissima qualità, un piccolo sostegno a chi è più in difficoltà. Il presidente dell’associazione Antonello Crucitti si dichiara soddisfatto e afferma: “Torniamo in Calabria anche quest’estate per portare il nostro contributo e continuare a seguire la nostra Missione, negli ultimi mesi abbiamo distribuito oltre 3000 pacchi alimentari anche recandoci con i volontari, casa per casa, da nord a sud passando per Roma”. La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa si terrà venerdì 11 agosto alle ore 11:00 presso il Comune di Palmi.