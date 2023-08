Tra Palmi e Chianalea, come l’influencer Giulia Salemi sta esaltando la Calabria: “innamorata, la consiglierei”

StrettoWeb

“Sono stata a Chianalea e mi sono innamorata. Un borgo davvero romantico. Mangiare sulla palafitta è stato impagabile. Da visitare. Consiglierei assolutamente la Calabria come meta estiva. E’ una terra ricca di bellezza, tradizioni e buon cibo, strutture con persone super carine e disponibili davvero dappertutto”. Parola dell’influencer Giulia Salemi.

Ora, non che servisse lei a ricordarci quelle che sono le bellezze naturali della nostra terra, ma è giusto evidenziarlo quando ad affermarlo non siamo noi – leggermente di parte – ma personaggi che vengono da fuori e fanno anche parte del mondo dello spettacolo. Giulia Salemi è in Provincia di Reggio da un po’ di giorni: si trova a Palmi, che ha altresì esaltato nei giorni scorsi, e ha fatto anche un salto a Chianalea, la terra che ha “stregato” pure Jovanotti un po’ di tempo fa, tanto da girarci il videoclip di una canzone.

Quando un volto noto della tv e dei social, con quasi 2 milioni di follower, posta in continuazione foto, storie e post esaltando la natura, il mare e le bellezze di un territorio, non può che far piacere a chi ci abita. E, così come ci troviamo spesso a denunciare malefatte, ingiustizie e criticità della nostra Calabria, è anche giusto sottolinearne le bellezze e quando a farlo non siamo noi. La stessa Salemi ha postato un video, qualche giorno fa, dei suoi giorni in Calabria. E, al video, ha allegato questo: “Calabria, terra du suli Calabria, basata du mari. Calabria, splendore antico. Calabria, splendor solis. Incanto Calabria”.