Pallacanestro Viola, ecco il terzo nuovo arrivo: ufficiale Emin Mavric

StrettoWeb

“La Pallacanestro Viola fa tris con Emin Mavric, un altro importante acquisto. Dopo le firme di Binelli e Aguzzoli, a rafforzare il roster della società nero-arancio arriva il bosniaco Emin Mavric che ricoprirà il ruolo di Ala Grande/Centro”. Comincia così la nota della Pallacanestro Viola con cui la stessa annuncia il terzo nuovo arrivo di mercato.

“Classe 1998, Emin Mavric è alto 203 centimetri, originario della Bosnia Erzegovina è un lungo versatile che ama giocare spalla o fronte canestro: è molto apprezzato negli ambienti cestistici perché abile a tirare da due e da tre, caratteristica molto ricercata nei lunghi moderni”.

“Emin Mavric può vantare una carriera già lunga e significativa spesa in Serie B militando per Virtus Bologna, Crabs Rimini e Benetton Treviso, dove si è formato passando poi per Monteroni, Catania, Pozzuoli e Avellino, militando nelle ultime due stagioni in C Gold prima ad Agropoli e successivamente in Puglia,a Molfetta. Una scommessa personale, per dimostrare di poter far benissimo nella nuova B Interregionale, e collettiva, per un giocatore che ha sempre messo davanti il gioco per la squadra che quello individuale”.