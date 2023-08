Pallacanestro Viola, inizia la preparazione: i nuovi acquisti arrivano in città

StrettoWeb

Nel tardo pomeriggio di ieri è iniziata la nuova stagione in nero-arancio. Sotto la guida del nuovo allenatore, Federico Cigarini, gli atleti si sono riuniti al PalaCalafiore. Giorni di conoscenza e giorni d’arrivo considerando che, Omar Seck e Mateja Maksimovic, hanno raggiunto in serata la città di Reggio Calabria e i compagni. Da Milano è arrivato, il talento ucraino di Tyrtyshnik, dalla vicina Stilo, l’energico Ilario Simonetti, da Reggio Emilia Aguzzoli, da Bologna Thomas Binelli, da Sarajevo Emin Mavric e dalle Marche Yusupha Konteh. Si è aggiunto al roster il giovane Tommaso Russo.

Il roster è in via di completamento. Il Coach ha già parlato con il team, richiedendo massime motivazioni, le stesse che, in caso di successo sul campo, coraggio e volontà provocheranno risultati in termini di coinvolgimento cittadino e di pubblico. Vi terremo aggiornati riguardo le tantissime novità in atto. Già oggi al campo di atletica di Modena è iniziata la preparazione fisica con la guida esperta di Saverio Neri, nel pomeriggio le visite mediche con la supervisione del medico sociale il dott. Gianni Calafiore.