Pallacanestro Viola, lascia un simbolo del club: dopo 30 anni è addio con Pasquale Motta

E’ una giornata triste per il mondo della Pallacanestro Viola. Oggi, 16 agosto 2023, dopo più di 30 anni lascia la società Pasquale Motta, allenatore in seconda. Alla Viola dal 1992, ha ufficializzato lui stesso l’addio con un post social. “A volte – ha scritto – anche le cose più belle finiscono. Purtroppo siamo arrivati all’ultimo capitolo di questa lunga storia d’amore tra me e la Viola. Momenti che racchiudono 30 anni di storia neroarancio. Ho vissuto emozioni straordinarie. Faccio fatica a descrivere quello che mi porto dentro il cuore. Mi sarebbe piaciuto provare a riportare i colori neroarancio sul palcoscenico che meritano, ma il legame che c’è con la mia Viola e tutto il popolo neroarancio non finirà certo oggi. Farò sempre il tifo per la Viola che è stata la mia seconda pelle e lo sarà per sempre”.

“Sei stata il privilegio più bello, il sogno più emozionante e incredibile che potessi desiderare; allenarti per così tanto tempo un sogno divenuto realtà , di questo te ne sarò sempre grato. La mia porta resterà aperta. Ora il mio cuore batte ancora più forte, non riesco a proseguire …è solo un arrivederci, continua a farmi sognare. Grazie Viola, grazie a tutti quelli che negli anni mi hanno apprezzato come uomo e come allenatore e che mi hanno voluto bene. “Sempre e per sempre dalla stessa parte ci troveremo”, ha concluso.

Reggino doc, Motta inizia la sua carriera da allenatore nel 1992, anno in cui, nella gloriosa Viola targata Panasonic, si occupa del settore giovanile. Numerose le esperienze anche nelle squadre Nazionali: è oro per coach Motta con Coach Bizzozzi nell’estate del 2011 alla guida della Nazionale under 18. Nelle tante avventure in neroarancio, ha collaborato inoltre con Ponticiello, Paternoster, Benedetto, Tripodi, Calvani, Frates e Bolignano. Indimenticabile la salvezza ai playout collezionata con quest’ultimo nella stagione 2016/2017.