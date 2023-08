Pallacanestro Viola scatenata, altro colpo in entrata: c’è l’ucraino Ilya Tyrtyshnik

StrettoWeb

“La Pallacanestro Viola è orgogliosa di comunicare l’innesto nel roster di un talento assoluto. Coach Cigarini potrà avvalersi delle prestazioni in campo di Ilya Tyrtyshnik, cestista nazionale Ucraino”. Viola scatenata in questi giorni, con tanti colpi in entrata. L’ultimo è di oggi: l’ucraino Ilya Tyrtyshnik.

“Guardia di spessore. Alto 1.91 centimetri per 84 kg di peso forma è un giocatore affermato,classe 1998, che, dopo aver debuttato in patria a 16 anni nella Budvelnyk Kiev si è trasferito prima in Repubblica Ceca, per giocare con la Gba di Praga e successivamente negli Stati Uniti dove ha vestito le canotte collegiali dell’Università di Mississipi, North Platte Comunity College e St. Cloud State”.

“Nel 2021, è ritornato in Ucraina dove, è stato insignito dei gradi di Capitano del blasonato team del Kiev Basket con il quale ha disputato la massima serie del suo paese e la manifestazione Fiba Eurocup. Nel 2022, in Svizzera, giocherà accanto ad una vecchia conoscenza della Viola, Dusan Mladan nel Sam Massagno, in A1 elvetica. Ha vinto il campionato Ucraino, da Capitano del suo team nel 2023. Con la canotta della sua nazionale ha appena giocato i Mondiali di basket in Turchia”.

Ilya è un giocatore molto forte: disciplinato, tiratore, abile in schiacciate spettacolari dopo le palle rubate ed i conseguenti contropiedi, veloce, cinico e determinato non per niente è figlio del campione Olimpionico di atletica Viacheslav. La società nero-arancio è molto soddisfatta dell’accordo raggiunto. “È un passaporto di spessore per far bene e per dare entusiasmo e carica alla stagione che si sta per aprire. Una guida importante, morale e cestistica per i giovani compagni ed un faro al quale fare riferimento”.