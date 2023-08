Palermo, la Polizia Municipale è chiara: “nessuna violazione all’ordinanza sui cavalli”

StrettoWeb

“Nessuna violazione all’ordinanza sulle carrozze trainate da cavalli emessa a Palermo nel periodo compreso fra il 20 e il 25 luglio”. Lo hanno scritto il comandante della polizia municipale Margherita Amato e il commissario Benedetto Cassarà, in una risposta scritta a un’interrogazione della consigliera comunale del M5S Concetta Amella . I controlli eseguiti da due pattuglie della polizia municipale, così come affermato dal sindaco Roberto Lagalla al termine di un vertice con le associazioni animaliste, hanno verificato “il rispetto dell’ordinanza sindacale 128/2023 avente ad oggetto ‘divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale in presenza di ondate di calore“. Nello specifico, “fra il 20 e il 25 luglio 2023, periodo nel quale si sono registrate temperatura superiori alla soglia prevista di 37 gradi con allerta meteo rischio 3, sono stati eseguiti controlli lungo gli assi viari generalmente percorsi dai veicoli a trazione animale. Come si rileva dalle relazioni di servizio, nelle fasce orarie durante le quali è prescritto il divieto assoluto di circolazione (tra le 12 e le 16 ndr), non sono state ravvisate violazioni, stante l’accertato rispetto delle norme contenute nell’ordinanze da parte degli operatori del settore”.