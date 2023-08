Padre Pio, la reliquia del cuore del Santo da Pietrelcina verrà esposta ai fedeli

StrettoWeb

Giunge poche ore fa la notizia dell’esposizione della santa reliquia del cuore di Padre Pio, il Frate di Pietrelcina. Secondo le prime informazioni, l’esposizione ai fedeli avverrà a Settembre, mese liturgico dei festeggiamenti in onore del Santo. A riportare la notizia è Fra Aldo Broccato, Rettore del santuario di San Giovanni Rotondo. “La reliquia del cuore di Padre Pio sarà esposta ai fedeli nel mese di settembre, in vista della festa liturgica del santo di Pietrelcina” ha infatti annunciato. “Per noi frati non c’è problema, tutto ciò che può favorire la devozione e permettere ai fedeli di accostarsi alle reliquie del corpo di Padre Pio, cuore compreso, per noi non può che essere un bene”.

Al momento il cuore del Santo è conservato in una teca d’argento presso la cella numero 5, la camera in cui il frate ha vissuto per 30 anni e dove, nel 1918, avvenne il fenomeno della transverberazione. Un rito mistico e profondamente religioso secondo cui Padre Pio venne trafitto da una lancia come il soldato che trafisse il costato di Gesù prima della Crocifissione. La reliquia pertanto, è simbolo di una fede ben radicata e profonda che, ogni anno, raccoglie migliaia di persone nei luoghi che hanno vista nascere il Santo con le stigmate.