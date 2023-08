Orrore a Catanzaro: donna senza vita ritrovata sul ciglio della strada

StrettoWeb

Orribile scoperta all’alba di Ferragosto: il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato nei pressi di Squillace in provincia di Catanzaro. Si tratta di una una 44enne, probabilmente morta sul ciglio della strada a causa di un malore. Sul ritrovamento stanno indagando le forze dell’ordine, intervenute sul posto per aprire le indagini del caso. Ascoltato il compagno della donna la quale, si è scoperto, avrebbe partecipato nella serata a una festa in spiaggia con amici. Presente anche il medico legale.