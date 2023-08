Omicidio Saman: Speranzon (Fdi), ‘estradizione padre passo importante, riaffermato diritto’

StrettoWeb

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “L?estradizione in Italia del padre di Saman Abbas è un passo importante per la riaffermazione dello Stato di diritto e per sottolineare una volta di più che nella nostra nazione non la fa franca chi crede di portare indietro di secoli le lancette della storia. L?omicidio di Saman è maturato in un contesto arcaico in cui le donne vengono ghettizzate, private della libertà di scelta e sottoposte a ogni genere di violenza. Il nostro governo, con l?estradizione dal Pakistan in Italia del padre di Saman, ha visto premiato il proprio impegno a dare giustizia alla povera Saman e ha dimostrato ancora una volta la propria autorevolezza e credibilità a livello internazionale. La storia tragica di Saman Abbas ci insegna che l?integrazione di chi arriva da altre culture passa sicuramente attraverso l?inserimento nel mondo del lavoro ma deve prevedere anche il rispetto dei valori che sono propri della nostra storia e civiltà”. Lo dichiara il vicecapogruppo vicario di Fratelli d?Italia in Senato, Raffaele Speranzon.