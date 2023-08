Nuoto, Noemi Canino super ai Mondiali in Argentina: l’atleta catanzarese conquista 6 medaglie

StrettoWeb

L’Ente Nazionale Sordi Calabria e la Federazione Sport Sordi Italia (Calabria) hanno accolto all’Aeroporto di Lamezia Terme l’atleta azzurra Noemi Canino, di ritorno dal 6th World Deaf Swimming Championship 2023 che si è tenuto a Buenos Aires (Argentina). I mondiali di nuoto si sono conclusi oltre le più rosee aspettative, con l’Italia al terzo posto del medagliere finale a ‘quota 19’ con 6 ori, 8 argenti e 5 bronzi.

Eccezionale anche la prestazione della catanzarese Noemi Canino che, dopo i brillanti risultati conseguiti alle Deaflympics dello scorso anno, questa volta ai mondiali ha conquistato ben 2 ori e 4 argenti, ottenendo un grandissimo risultato e ricevendo i complimenti da tutti coloro che, pure da lontano, hanno potuto seguire con palpitazione le gare degli atleti azzurri. Adesso non rimane che festeggiare per questi successi per poi mettersi subito a lavoro in vista dei prossimi impegni: gli Europei e poi le Deaflympics a Tokio nel 2025.