Nomine: Orlando (Pd), ‘più un assalto che una strategia’

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Non sono preoccupato che facciano nomine ‘di area’, sono preoccupato del fatto che queste nomine spesso sono inadeguate o connotate prevalentemente dal punto di vista ideologico. E questo non è un bene quando si va ad amministrare risorse pubbliche. Talvolta anche dimostrando una certa famelicità che va oltre le previsioni”. Lo ha detto oggi a Trieste il deputato del Pd Andrea Orlando, già ministro del Lavoro, a margine di un incontro pubblico. “Quando si commissariava Inps e Inail con la scadenza a poche settimane – ha aggiunto l’esponente dem – si immaginava che ci fosse un’urgenza di dare nuovi assetti. In verità è stato fatto il commissariamento e ancora oggi non sono stati nominati i vertici dopo la scadenza naturale. Sulle nomine è più un assalto che una strategia”.