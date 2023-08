Niger: Tajani, atterrato volo aeronautica con a bordo connazionali

StrettoWeb

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Appena atterrato aereo dell’Italian Air Force con gli italiani che hanno lasciato il Niger”. Così su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato l’arrivo del volo organizzato per riportare i connazionali in Italia. “È appena decollato – aveva scritto poche ore prima – il volo speciale da Niamey con a bordo cittadini italiani e stranieri che hanno deciso di partire dal Niger. L’arrivo è previsto nelle prime ore della mattina a Roma. Ringrazio il Ministero della Difesa, la nostra Ambasciata in Niger e l’Unità di Crisi”.