“Neto Art Fest”: appuntamento con la rassegna calabrese per gli appassionati di arte contemporanea

Neto Art Fest è una rassegna di film documentari sui maggiori artisti e fotografi della scena internazionale dell’arte contemporanea, provenienti da tutto il mondo, abbinata a talks e degustazioni enogastronomiche del territorio del Crotonese, organizzata dalla Pro Loco Neaithos di Rocca di Neto. Obiettivo della rassegna è quello di diffondere la conoscenza dell’arte contemporanea in Calabria, promuovere, valorizzare e divulgare il cinema documentario e, offrire al pubblico visioni contemporanee tra paesaggi

incontaminati e sapori tradizionali calabresi.

La rassegna si propone inoltre come strumento di promozione del territorio per un turismo culturale legato all’arte contemporanea. L’arte genera dinamiche positive, così come il buon vino. La diffusione del pensiero contemporaneo nel territorio funge da enzima per la rivitalizzazione del territorio stesso, del paesaggio, le bellezze naturali e dei luoghi che a loro volta fanno da cornice all’evento. La rassegna vuole altresì essere punto di incontro in Calabria per gli appassionati di arte contemporanea.

L’arte e l’enogastronomia si configurano come importanti strumenti

informativi, capaci di trasmettere e narrare il senso di tradizioni culturali e immergere il fruitore in esperienze autentiche, coinvolgenti e attraverso le quali entrare in contatto e conoscere i luoghi e le persone che vi vivono.

8 settembre

ore 18.30 Inaugurazione

ore 19.00 Restanza significa sentirsi ancorati e insieme spaesati in un luogo da proteggere e nel contempo da rigenerare radicalmente. (V. Teti). Talk con l’antropologa Helga Sanità (Università Suor Orsola Benincasa, Napoli)

ore 19.30 Novantatremiliardi di albe – Francesco Arena 23’, italiano, regia: Domenico Palma

ore 20.00 Sulle tracce di Maria Lai Italia, 2020, 56’, italiano, regia: Maddalena Bregani

9 settembre

ore 18.00 Visita guidata alle grotte rupestri di Rocca di Neto

ore 19.15 Talk: Arte contemporanea e politica con Claudio Libero Pisano (Curatore indipendente)

ore 20.00 Tutta la bellezza e il dolore – All The Beauty And The Bloodshed, Nan Goldin, 113’ Inglese con sottotitoli italiano, regia Laura Poitras vincitore del Leone d’Oro come miglior film alla 79a Mostra del Cinema di Venezia.

Alla fine delle proiezioni ci sarà la degustazione di prodotti tipici.