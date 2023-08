Nascondeva la droga nello zaino: in manette un 34enne di Lamezia

StrettoWeb

Proseguono i controlli sul territorio calabrese per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti: una Volante di Lamezia Terme, durante uno dei suddetti controlli, ha fermato una vettura sospetta con tre giovani a bordo al mercato coperto di Nicastro. I passeggeri hanno quindi spiegato alle forze dell’ordine che stavano aspettando un amico che era sceso a comprare una bottiglietta d’acqua; intanto uno dei poliziotti ha notato, in una via vicina, un altro ragazzo allontanarsi.

Una volta fermato e identificato, il giovane è stato trovato in possesso di due grammi di marijuana e, grazie alle informazioni ottenute, sono riusciti a risalire allo “spacciatore” in questione. Si tratta di un 34enne del posto che, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto con uno zaino contenente una cospicua quantità di marijuana e hashish conservata in barattoli di vetro, materiale di confezionamento e bilancino di precisione. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione spaccio di stupefacenti.