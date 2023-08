Nascondeva la droga in cucina: arrestato 33enne cosentino

StrettoWeb

Proseguono i controlli straordinari delle forze dell’ordine per contrastare la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante uno dei suddetti controlli, una volante di Cosenza ha tratto in arresto un 33enne del posto, pluripregiudicato. L’uomo infatti, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato ritrovato in possesso di 80gr di sostanza psicotropa, di tipo hashish, nascosta tra gli alimenti presenti in cucina. Rivenuti inoltre materiale per il confezionamento e bilancino di precisione che fanno pensare allo smercio di droga. Per tali motivi, il 33enne è stato arrestato e sottoposto a misura cautelare ai domiciliari, mentre gli agenti di polizia hanno sequestrato il ” lauto bottino”.