Murgia: Calderoli, ‘da lei messaggio per vivere e lottare’

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Sono addolorato per la prematura scomparsa della scrittrice Michela Murgia: ho seguito la sua battaglia contro il ?maledetto nemico?, ho tifato per lei, come ho tifato negli scorsi mesi per Mihajlovic, per Vialli, per amici come Frattini o Maroni o per tanti altri che non sono noti all?opinione pubblica. Voglio ringraziare Michela Murgia per aver mandato fino all?ultimo un messaggio importante per tutti i malati, quello di continuare a vivere, a lavorare, anche a polemizzare nel suo caso, anche in uno stato sempre più avanzato della malattia”. Lo afferma il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli.

“E come sempre in questi casi -aggiunge- penso alla mia battaglia che combatto da oltre 11 anni contro il mio tumore, alle operazioni, alla sofferenza, a quello che ho passato io, alle paure che ho avuto anch?io”.