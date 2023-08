Mucca vaga sull’A2 tra le auto, rallentamenti alla viabilità | FOTO

StrettoWeb

Questa mattina una mucca vagante è stata recuperata tra le auto sull’A2 del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria e precisamente in direzione Fisciano tra Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte. La strada, che in questi giorni è molto trafficata per i vacanzieri che si spostano, è stata interrotta alla viabilità per consentire di recuperare l’animale e rendere sicura la strada. Sul posto personale Anas e Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.