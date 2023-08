Moto raduno a Reggio Calabria: successo all’Arena dello Stretto per l’Associazione Red and Gold

StrettoWeb

Una splendida esposizione motoristica organizzata dall’associazione Red and Gold ha arricchito il centro cittadino e l’Arena dello Stretto.

Oltre trecento i partecipanti provenienti da tutta Italia che hanno potuto ammirare le bellezze della nostra città. Gli organizzatori dell’evento esprimono grande soddisfazione e ringraziano il Consigliere Mario Cardia che ha contribuito fattivamente al successo dell’iniziativa

Il Consigliere Comunale Mario Cardia, intervenuto nel corso dell’evento, si è così espresso: “E’ stata una bellissima festa, un motivo d’attrazione in più – ha affermato sul palco dell’Arena il Consigliere Comunale Mario Cardia- Ringrazio i promotori di questa bellissima iniziativa, Alessandro, Riccardo e tutti coloro che si sono spesi per questo splendido evento con centinaia di bellissime moto che hanno impreziosito il nostro centro cittadino. Una bella iniziativa che merita il supporto delle istituzioni territoriali, ringrazio anche tutti i rappresentanti delle scuderie reggine che hanno riservato una splendida accoglienza ai tanti visitatori che hanno affollato la città. La serata è stata impreziosita dall’esibizione del gruppo musicale Big Sur e dallo spettacolo pirotecnico di Chiara Grasso. Gli organizzatori ringraziano la bravissima conduttrice Marta e tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.