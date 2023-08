E’ morto Idris, giornalista e volto noto di “Quelli che il calcio”

StrettoWeb

È morto Edrissa Sanneh, per tutti Idris, giornalista e volto noto di Quelli che il calcio. Tifosissimo della Juventus, era ricoverato in ospedale da alcune settimane. Originario del Gambia, aveva 72 anni e viveva a Bedizzole, in provincia di Brescia. “Caro Idris, quanti ricordi e quante risate!”, scrive su Twitter Fabio Fazio, all’epoca conduttore del programma su Rai 2. “Grazie per la tua amicizia e per la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Mancherai tantissimo”, twitta il conduttore di Che tempo che fa.

Morte Idris, il messaggio commovente di Marino Bartoletti

Così il collega e amico Marino Bartoletti commenta la morte di Idris. “Mi appare un sms col numero di Idris. Sorrido: come sempre. Poi mi si gela il sangue! “Ciao care amiche e cari amici, Idris Sanneh ha lasciato questa terra oggi, di venerdì, il suo giorno preferito, accompagnato dalle sue Donne e da tanto Amore. La mancanza che sentiremo è superata solo dalla straordinarietà della sua vita, dei suoi insegnamenti e del suo cuore…La sua presenza si rinnoverà ogni giorno nei cuori e nelle azioni di tutte noi… Inchallah Papà”.

“Mi chiamava “il mio Muzungo”, che stava per “grande fratello bianco”. E la nostra era veramente fratellanza pura, fatta di amore, di ironia, di complicità, di dolcezza. Era un uomo entusiasta, intelligente, tollerante, colto, spiritoso, riconoscente. Mi voleva un bene dell’anima. E io a lui! Quando usciva dalle righe mi chiedeva di “perdonarlo”. Ed era fin troppo facile, vista la sua innocente bontà. Ma stavolta credo proprio che non ci riuscirò! In questo mondo di divisioni infami sapeva sempre unire, mai dividere. Se ne va veramente un pezzo della mia vita. Inchallah mon frère. Bon voyage”.