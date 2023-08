Morte Tonino Zorzi, il ricordo commosso dell’ex coach della Viola Bolignano

StrettoWeb

“Era una piovosa domenica di gennaio, esattamente il 15 gennaio del 2006. Al Paladozza di Bologna il palinsesto indicava Fortitudo Bologna di Kiwane Garris contro Viola Reggio Calabria del Parón Tonino Zorzi, appena subentrato in una stagione travagliatissima. Per me è stata una giornata indimenticabile: .era il mio esordio da secondo assistente in Serie A1, proprio nel tempio della palla a spicchi italiana accanto al decano degli allenatori italiani, .il più grande di tutti, il recordman neroarancio, semplicemente il Parón, grazie di tutto!!!”.

Così, sui social, Domenico Bolignano, ex coach della Pallacanestro Viola, ricorda il suo primo incontro con Tonino Zorzi, storico allenatore neroarancio scomparso ieri.