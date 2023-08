Monza: automobilista ubriaco fermato due volte la stessa notte dalla stessa pattuglia

StrettoWeb

Milano, 18 ago. (Adnkronos) – Singolare record, per un automobilista ubriaco che, nella notte tra sabato 12 e domenica 13 agosto scorsi, è stato fermato due volte a distanza di due ore dalla stessa pattuglia della polizia stradale di Monza e della Brianza lungo la strada statale 36, da Sesto San Giovanni a Lecco, in località Cinisello Balsamo, nel milanese.

Gli agenti, impegnati nel servizio di vigilanza stradale lungo la statale, hanno notato l’auto in circolazione intorno alle 3.30 del mattino e hanno deciso di procedere a un controllo. Il conducente è stato sottoposto ad alcoltest ed è risultato positivo, con valori di circa sei volte oltre il limite consentito dalla legge. Così è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente per guida in stato d?ebbrezza, con l?ipotesi di reato più grave. La patente gli è stata ritirata ed il veicolo è stato affidato a una persona di sua conoscenza. Circa due ore dopo, alle 5.10, gli operatori dello stesso equipaggio hanno notato la stessa auto, ancora in circolazione, a circa un chilometro dal luogo dove l’avevano fermata. Così si sono affiancati, appurando con sorpresa che alla guida vi era ancora l’uomo precedentemente sanzionato. Invitato a scendere immediatamente dal veicolo, il conducente è sottoposto agli stessi accertamenti risultando, questa volta, con il tasso di oltre cinque volte il limite consentito dalla legge.

I poliziotti, quindi, oltre alla doppia contestazione dell?ipotesi penale più grave per la guida in stato d?ebbrezza, hanno sanzionato l’uomo per guida con patente sospesa ed hanno disposto il fermo del veicolo per 3 mesi. Oltre al procedimento penale, quindi, ora l’automobilista andrà incontro alla revoca della patente di guida e all?applicazione di sanzioni amministrative fino a oltre ottomila euro.