(Adnkronos) – Medaglia d’argento per l’Italia nella staffetta 4×100 ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Gli azzurri – Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu – sono secondi in 37”62 alle spalle degli Stati Uniti, che conquistano la medaglia d’oro in 37”38.

Tortu, in linea con 3 rivali quando parte per l’ultima frazione, regala l’argento al quartetto azzurro che si arrende solo agli Usa, che trionfano nonostante qualche cambio ‘avventuroso’. Noah Lyles, già vincitore nei 100 e nei 200, completa il tris con il terzo oro dei suoi Mondiali. La Giamaica (37”76) è terza e si aggiudica la medaglia di bronzo.

Nella finale della 4×100 femminile, l’Italia – Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese – chiude al quarto posto in 42”49. Oro agli Stati Uniti, argento alla Giamaica e bronzo alla Gran Bretagna.

La kenyana Faith Kipyegon vince la medaglia d’oro nei 5000 metri, conquistando il secondo titolo mondiale dopo il successo nei 1500. La 29enne, che nel 2023 vanta 3 record mondiali, precede l’olandese Sifan Hassan e la connazionale Beatrice Chebet.

Nell’asta maschile, successo scontato dello svedese Armand Duplantis. Il 23enne alieno conquista l’oro con 6,10 e sfiora il nuovo record del mondo a 6,23. Argento al filippino Ernet John Obiena (6 metri), bronzo ex aequo a 5,95 per l’australiano Kurtis Marschall e lo statunitense Christopher Nilsen. Nono l’azzurro Claudio Stecchi con 5,75.

Nel getto del peso femminile, oro alla statunitense Chase Ealey (20,43), argento alla canadese Sarah Mitton (20,08) e bronzo alla cinese Gon Lijao (19,69)