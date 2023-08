Monasterace, tutto pronto per il “Tarantella Power”: il programma della XIX edizione

StrettoWeb

Nel cuore di un Mediterraneo che ha sempre più bisogno di incontri di culture, e di pace, Monasterace si prepara ad ospitare la XIX edizione del “Tarantella Power”: da domenica 27 agosto a sabato 2 settembre, in scena il festival tematico sulla danza e la musica tradizionale targato Arpa, associazione che dal 1999 si occupa della valorizzazione delle risorse culturali immateriali.

I particolari dell’evento saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, mercoledì 23 agosto alle 11, nella sede del Comune di Monasterace alla presenza del direttore artistico Danilo Gatto, del sindaco Cesare De Leo, e di Cosmano Lombardo, CEO di Searchon. La scelta di queste date non è affatto casuale. L’apertura e la chiusura del Festival saranno all’insegna della tradizione viva, con l’immersione in due delle feste più sentite e piene di musica della Calabria: la festa di San Rocco a Gioiosa Jonica domenica 27 agosto, e la Festa della Madonna della Montagna al Santuario di Polsi sabato 2 settembre.

Nell’ambito del Festival si svolgeranno diverse attività: corsi, laboratori, presentazioni e seminari, mostre, animazioni, concerti, feste a ballo. Protagonista principale la musica, i concerti che si susseguiranno in una settimana densa di appuntamenti. Grazie al partenariato con il Conservatorio Tchaikovsky di Catanzaro-Nocera Terinese, la manifestazione si apre ad una dimensione internazionale, puntando a diventare il nodo di una rete di scambi didattici ed artistici in ambito mediterraneo, con la presenza istituzionale di un gruppo di studenti, docenti e musicisti tunisini ospitati in questa XIX edizione.