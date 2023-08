Mo: Fregolent (Iv), ‘incredibile voto contro Israele, governo spieghi’

StrettoWeb

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “L?Italia ha votato a favore della risoluzione del Consiglio economico e sociale proposta dal G77 che condanna Israele come unico Paese responsabile delle limitazione delle donne, in relazione alla situazione delle donne palestinesi (come se Hamas invece fosse a favore dei loro diritti) e nulla dice invece sulla situazione in Afghanistan, Iran e altri Paesi dove le donne stanno protestando e manifestando. È veramente incredibile. Usa, Canada e Uk hanno votato contro. Perché questo voto dell?Italia. Chiediamo che il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il governo Meloni ce lo spieghino”. Lo scrive sui social la senatrice di Italia viva Silvia Fregolent.