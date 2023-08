Miss Italia 2023: Anna Maria Andronache è la nuova Miss Framesi Calabria

StrettoWeb

Una scia di brillantezza e glamour ha attraversato il firmamento di Lungro, donando nuova vita e slancio alla trentaduesima tappa di Miss Italia Calabria. La pittoresca cittadina di Lungro è stata il palcoscenico di un evento indimenticabile, in cui l’eleganza e la bellezza si sono fusi in un mix irresistibile. È stata Anna Maria Andronache a indossare l’ambita fascia di Miss Framesi Calabria 2023, conquistando il biglietto d’ingresso per le prefinali di Miss Italia. A salire sul secondo gradino del podio è stata Greta Rago, mentre Ilaria Logullo si è classificata terza.

Il cielo di Lungro si è illuminato di luccichii e brillantezza. Le aspiranti reginette hanno sfilato in abiti da sogno, incarnando il fascino intramontabile dell’iconico concorso di bellezza. Ogni concorrente ha portato con sé una storia unica e il desiderio di rappresentare orgogliosamente la Calabria nelle fasi successive del concorso.

La trentaduesima tappa di Miss Italia Calabria ha rappresentato non solo l’apice delle selezioni regionali, ma anche una celebrazione straordinaria della storia, delle tradizioni e dei dialetti calabresi. La kermesse ha attraversato la Regione come una stella cadente, lasciando dietro di sé una scia di splendore. Lungro ha risposto all’appello con grande entusiasmo, dimostrando ancora una volta il suo potenziale come centro di cultura e intrattenimento. La cittadina, nota per le sue radici culturali profonde e il suo affascinante scenario montano, ha fornito lo sfondo perfetto per questa manifestazione.

A 600 metri di quota, nella magica ombra del maestoso monte Petrosa, si staglia Lungro, l’incantevole Ungra nella lingua arbëreshë, una fiamma vivida dell’originaria anima albanese che arde nel cuore della Valle dell’Esaro. L’antico splendore di Lungro si riverbera oggi attraverso un caleidoscopio di tradizioni, svelando un ricco patrimonio ancora pulsante. Il paese continua a custodire i suoi costumi e riti, stringendo un legame inscindibile tra storia e modernità.

In un’atmosfera carica di aspettative, un cortometraggio ha ripercorso il cammino epico di Miss Italia dalla sua nascita nel lontano 1939 fino alle sfide audaci che accendono il nostro presente. È stato come attraversare un caleidoscopio di storia, in cui la bellezza e la grinta si intrecciano in un racconto coinvolgente. Il cortometraggio è un tributo alle dive del passato, come Sophia Loren e Gina Lollobrigida, che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del concorso di bellezza più longevo d’Italia.

Le giovani allieve del corso teatrale della Carli Fashion Academy, guidate con maestria da Francesca Marchese, hanno dato voce alla storia di Miss Italia, trasmettendo tutta la sua rilevanza culturale e simbolica. I testi sapientemente elaborati da Carola Cesario hanno dato profondità e spessore a questa narrazione, offrendo un vortice di emozioni che ha toccato le corde più profonde dell’anima. Le coreografie del corpo di ballo, curate da Lia Molinaro, hanno trasformato il palcoscenico in un omaggio vibrante alla bellezza nelle sue molteplici sfaccettature.

Ancora una volta, è stato dimostrato il potere straordinario dell’arte nell’ispirare cuori e menti. Larissa Volpentesta e Linda Suriano hanno preso il timone di questa serata indimenticabile. Con grande padronanza dell’arte della conduzione, hanno saputo catturare l’essenza autentica delle partecipanti, rivelando le storie e le ambizioni che si nascondono dietro i sorrisi luminosi delle aspiranti miss.

Il palco si è trasformato in un regno di incanto grazie alle abilità del mago illusionista Giandomenico Morello. Con numeri originali ed esilaranti, ha portato un soffio di magia nell’aria, regalando momenti di puro stupore e risate contagiose. I sorrisi erano stampati sui volti degli spettatori, trasportati in un mondo di meraviglia e mistero. Ma le sorprese non sono finite qui. A scaldare i cuori e far ballare le anime è stato Roberto Bozzo, noto cantautore e membro dei Sabatum Quartet. Bozzo hanno fatto vibrare il cuore degli spettatori con il suo singolo “Feste calabresi”, il tributo a Toto Cutugno “Lasciatemi cantare” e il brano arbëreshe “Lule Lule”.

A proclamare la vincitrice della trentaduesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Ernesto Marrazzo (dottore), Nicola Bavasso (giornalista Gazzetta del Sud), Piero Lupo (commercialista e vicepresidente dell’associazione Socialmente), Giuseppe Pirillo (Framesi), Francesco Sarri (giornalista), Giandomenico Morello (mago illusionista), Erika Carminati (Framesi), Francesco Pappaterra (mental coach), Francesco Mario Frega (pensionato), Franco Florio (allenatore e calciatore), Maria Irianni (insegnante), Maria Cortese (pensionata).

Miss Framesi Calabria 2023 ha sottolineato: “sono emozionata e molto felice. Al momento della proclamazione, stavo tremando. Siamo agli sgoccioli. Proverò a vivere con spensieratezza la finalissima di Oriolo del 26 agosto. Il mio sogno è realizzarmi in ambito lavorativo nel mondo del marketing e del commercio”. La trentaduesima tappa di Miss Italia Calabria nella città di Lungro è stata realizzata grazie al sostegno dell’associazione Socialmente (presidente Andrea Nigro) e con il patrocinio del Comune.

Piero Lupo (commercialista e vicepresidente dell’associazione Socialmente) ha dichiarato che: “siamo onorati di essere a Lungro, uno dei borghi più belli della Calabria. La nostra associazione tiene molto a manifestazioni come Miss Italia Calabria, in quanto ci portano alla scoperta delle bellezze culturali, storiche e culinarie della nostra Regione. “Socialmente” augura alle aspiranti miss di realizzare i propri sogni. Miss Italia potrebbe essere un trampolino di lancio. Qualora non dovesse essere così, invitiamo le concorrenti a non scoraggiarsi e a guardare avanti verso prospettive più importanti”.

Il sindaco del Comune di Lungro Carmine Ferraro ha evidenziato che: “ospitare una kermesse come Miss Italia Calabria è un privilegio per la nostra comunità. Un sentito ringraziamento va all’associazione Socialmente e al presidente Andrea Nigro, a Carmelo Ambrogio e a coloro che, con impegno e dedizione, hanno reso questa selezione regionale un trionfo indiscusso”.