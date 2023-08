Miss Città di Colosimi, vince Sara Centofanti: la reggina si racconta, “dal Basket al mio grande sogno”

StrettoWeb

E’ Sara Centofanti la più bella di Miss Città di Colosimi, quattordicesima tappa di Miss Italia Calabria. Grandissima l’emozione per la ragazza reggina, la cui carriera è solo all’inizio e il cui obiettivo è quello di puntare sempre più in alto, fino al suo grande sogno: la modella.

La redazione di StrettoWeb ha intercettato e intervistato Sara in Via Marina a Reggio Calabria. “E’ stato un risultato bellissimo, dietro questa fascia ci sono tanti sacrifici. Questo è un piccolo passo verso il mio sogno, quello di diventare modella. Dedico il premio alla mia famiglia e in particolar modo a mia madre, che mi ha sempre sostenuto”.

Ma cosa faceva Sara prima di intraprendere questa carriera? “Gioco a Basket da quando sono piccola – racconta – e poi ho seguito le orme di mia madre, istruttrice e allenatrice. Ora insegno pallacanestro a dei splendidi bambini, che mi riempiono le giornate di gioia. L’obiettivo è far innamorare loro di questo splendido mondo che è la palla a spicchi”. Qui di seguito l’intervista completa a Sara, che parla anche delle prossime tappe verso l’appuntamento regionale.

Sara Centofanti, Miss Città di Colosimi