“Minerva Etno Folk”, un viaggio alla riscoperta della musica tradizionale calabrese

Le antiche tradizioni della musica folk calabrese saranno protagoniste della prima edizione del Minerva Etno Folk, una kermesse dedicata alla riscoperta del patrimonio musicale calabrese. L’iniziativa promossa dal Minerva Club Resort Golf & SPA è in programma dal 10 al 17 settembre all’interno del resort di Sibari e mira a far conoscere melodie e suoni dalla secolare storia. Grazie alla collaborazione di due importanti compagnie calabresi, l’Associazione “All’uso Antico” di Bisignano e Castrum di Castrovillari, gli ospiti della struttura potranno riscoprire le antiche tradizioni folk del territorio regionale, in cartellone sono previsti infatti spettacoli musicali, concerti, esibizioni e laboratori di danza popolare, curati dalla maestra Raffaella Maritato.

Un viaggio nel tempo, per conoscere la Calabria attraverso le melodie degli strumenti musicali: tamburello, zampogna e organetto, ed eventi live con Alessandro Santacaterina, chitarrista, polistrumentista e compositore calabrese di Brancaleone, molto apprezzato dalla critica e profondo conoscitore della chitarra battente. Durante la settimana sono previsti inoltre eventi gastronomici dedicati, con degustazione dei prodotti tipici calabresi.