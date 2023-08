Milazzo, bimbi rimangono chiusi in auto: liberati dai Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Alle ore 18:35 odierne, presso la centrale operativa dei vigili del fuoco, è pervenuta una richiesta di intervento per soccorrere due bambini rimasti chiusi all’interno di un’autovettura nel parcheggio antistante il porto turistico di Milazzo all’altezza del terminal aliscafi.

La squadra del distaccamento di Milazzo in pochissimi secondi è uscita dalla caserma e, a sirene spiegate è giunta in meno di un paio di minuti sul posto, dove erano presenti i genitori dei bambini; la squadra VVF ha provveduto a forzare uno sportello dell’autovettura consentendo ai bambini di riabbracciare i genitori in un clima di emozione, trepidazione e felicità per il risolutivo e tempestivo intervento.