Milazzo, successo per l’Allinparty: numeri in crescendo per la convention di sport e inclusione

StrettoWeb

Cala il sipario sulla quarta edizione dell’Allinparty, la convention di sport e inclusione ospitata per il secondo anno consecutivo al Mediterranea Club di Milazzo. Un pieno di sport ed emozioni la manifestazione (organizzata da Mediterranea Eventi, dall’Associazione BIOS, dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dal tour operator Triptop, con la partnership del Comune di Milazzo ed i patrocini dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia, del Comitato Italiano Paralimpico e dell’Università degli Studi di Messina, della Brigata Meccanizzata Aosta e del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa), che si conferma ancora una volta su numeri importanti di partecipanti e di discipline praticate, quest’anno oltre 20 e con tante belle novità, praticate tutte all’interno del Mediterranea Club di Milazzo sotto forma di tornei, prove libere e dimostrazioni.

Dal tiro con l’arco al calcio amputati, passando per approccio agli IAA con i cani, baskin, basket in carrozzina, tiro a segno, burraco, beach bocce, tennis in carrozzina, baseball per ciechi, beach hockey, indoboard, calcio balilla, vela, showdown, tennistavolo, ginnastica artistica, fitness, beach sitting volley, rugby in carrozzina, parabadminton, softair e, per chiudere la domenica pomeriggio la gara di plogging, valida come qualificazione ai prossimi campionati del mondo.

Preziosissimi, come sempre, il supporto e la partecipazione di tante realtà sportive e di volontariato del comprensorio, cosi come quello dei testimonial dell’Allinparty, “in campo” con atleti ed appassionati per praticare tutti insieme le diverse attività. Proprio i testimonial hanno regalato anche dei momenti di grandissima emozione, con i “talk dell’Allinparty”, realizzati con il supporto della “BCC La Riscossa di Regalbuto”: nelle mattinate di sabato e domenica, ospiti della’Area Marina Protetta e della Sezione mamertina del Tiro a Segno Nazionale, i protagonisti di questi appuntamenti hanno raccontato al pubblico presente momenti di vita vissuta e storie emozionanti. Un parterre importante: da Antonella Del Core a Nadia Bala, Valeria Pappalardo, Simona Cascio, Fabrizio Pagàni, Pierluigi Bonafin, Angelo Giangreco, Riccardo Dell’Arte, Marco Faruoli, Marcella Li Brizzi, Federica Cocuzza, Ruggiero Claudio Giglio (ospite di Deapgroup, partner dell’evento) ed i due testimonial del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa.

Spazio, come sempre, anche al divertimento. Si comincia venerdi con la “Milazzo Sport Fashion”, la sfilata degli sportivi che raggiunge la seconda edizione, per continuare con il divertentissimo live show gratuito di sabato sera con il comico Gianluca Impastato.

Un evento, quindi, che continua a crescere e, in piena sintonia con gli obiettivi specifici che si prefigge, continua a riscuotere apprezzamenti e tanta partecipazione. “Anche questa volta il nostro Allinparty ci ha regalato tanta gioia – cosi Alfredo Finanze, Presidente della Mediterranea Eventi ASD – vedere cosi tante persone partecipare alle attività organizzate durante l’evento, ottenere il supporto e la presenza attiva e costante di tantissime realtà del territorio e, soprattutto, ricevere feedback positivi ed entusiasti sulla manifestazione ci riempie di gioia. Anche quest’anno la manifestazione è cresciuta, con oltre 20 discipline proposte e ben 91 realtà imprenditoriali ed associative coinvolte che ci hanno permesso in maniera determinante di poter realizzare l’evento in una splendida ed accogliente location come il Mediterranea Club, struttura da poco diventata anche completamente accessibile. Grazie, infine, anche a tutte le Istituzioni che ci sono state vicine e, soprattutto a tutto lo staff che con passione ci aiuta per realizzare al meglio questa bellissima convention”.