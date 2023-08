Milano: Dimitri Kunz, ‘Ruffino era forte e determinato, perdita inaspettata’**

StrettoWeb

Milano, 7 ago. (Adnkronos) – “Quando ho conosciuto Ruffino sono rimasto affascinato per la sua forza umana e la determinazione nel perseguimento della propria visione di progetto. Una perdita inaspettata che tanto mi fa soffrire al pensiero dei suoi famigliari per i quali il vuoto sarà incolmabile”. Lo afferma all’Adnkronos Dimitri Kunz, socio di Visibilia editore e compagno del ministro del Turismo Daniela Santanché, in merito al suicidio del presidente del gruppo editoriale Luca Giuseppe Reale Ruffino.