Milano: apnea metafora di vita, Mari? presenta ‘Se respiro posso’ con Magnini e Palmas

Milano, 31 ago. (Adnkronos) – L?esperienza dell?apnea come metafora della vita è il messaggio al centro dell’ultimo libro del campione mondiale di apnea 2004, Mike Mari?, ‘Se respiro posso’, oltre che il cuore di un incontro speciale che avrà luogo giovedì prossimo, 14 settembre, a Milano, alla libreria Mondadori Duomo, che vedrà la presenza del miglior ‘stileliberista’ di tutti i tempi Filippo Magnini e la moderazione di Giorgia Palmas.

Mike Mari?, oggi medico e coach di tanti atleti medagliati olimpici, tra i quali anche lo stesso Magnini, racconta la sua storia, fra aneddoti di ispirazione e consigli pratici. Una vita che sembra racchiuderne molteplici: la storia di un medico ma soprattutto di uno sportivo, quella del campione di apnea, con diversi record di cui uno mondiale, dalla carriera brillante, segnata dalla brusca interruzione dopo la scomparsa dell?amico e compagno di tuffi, proprio in un incidente in mare. Nell?incontro insieme a Magnini e Palmas, ripercorrerà le esperienze personali e condivise, dalle origini della sua famiglia all?avvicinamento all?apnea, dalla frustrazione e le fatiche iniziali ai grandi successi, passando per inedite confessioni.

Oggi la sua attività di coaching professionale è un punto di riferimento per gli atleti italiani di diverse discipline, tra cui Arianna Errigo, Sara Cardin, Cristina Chirichella, Laura Pirovano ma anche militari di élite, top manager e persone comuni. Mondi lontani tra loro, ma accomunati da un?attività che svolgiamo in maniera inconsapevole e che è punto di partenza per abbracciare il cambiamento e diventare campioni della propria vita: il respiro.