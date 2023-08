Migranti, tregua a Lampedusa: nessuno sbarco nella notte. In hotspot oltre 3.500 persone

StrettoWeb

Palermo, 28 ago. (Adnkronos) – Tregua a Lampedusa dove, per la prima volta dopo diversi giorni, non si sono registrati sbarchi di migranti nella notte. E’ atteso maltempo già nelle prossime ore e, con ogni probabilità, le partenze dalla Tunisia e dalla Libia, sono state bloccate in anticipo. Negli ultimi giorni sono state diverse decine gli sbarchi quotidiani.

Sono 3.593 i migranti presenti questa mattina all’hotspot di Lampedusa, tra loro ci sono 503 minori non accompagnati. Ieri sera sono stati trasferiti 239 migranti con la nave Cossyra direzione Porto Empedocle.